Aralarında aşk dedikodusu çıkmıştı! Birce Akalay'dan tatil dönüşü ilk açıklama geldi
Özel platformda yayınlanan "Kuş Uçuşu" ve "Mezarlık" dizilerindeki başarılı performansıyla gündeme gelen güzel oyuncu Birce Akalay geçtiğimiz gün "Siyah Beyaz Aşk" dizisinde birlikte rol aldığı yakın dostu İbrahim Çelikkol ile Bodrum'da gazetecilere el sallamıştı. Akalay sonrasında Çelikkol'un çektiği fotoğrafı duygu yüklü notuyla paylaşmıştı. Aralarında aşk dedikodusu çıkan ikiliden ilk açıklama geldi. Tatilden dönen güzel oyuncu Beyoğlu'nda muhabirlerin sorusunu cevapladı...
"Kuş Uçuşu" ve "Mezarlık" dizilerindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Birce Akalay geçtiğimiz gün "Siyah Beyaz Aşk" dizisinde birlikte rol aldığı yakın dostu İbrahim Çelikkol ile Bodrum Cennet Koyu'nda objektiflere takılmıştı. Akalay sonrasında Çelikkol'un çektiği fotoğrafı duygu dolu notuyla paylaşmıştı. Aralarında aşk mı var sorusunu akıllara getiren ikiliden ilk açıklama geldi. Tatilden dönen güzel oyuncu Beyoğlu'nda objektiflere takıldı. Muhabirlere "Çok tatlı tatil yaptık. Aldı beni birazcık götürdü. Sonra o oğlanı aldı, ben annemin yanına döndüm" dedi.
Ünlü oyuncu Birce Akalay 'Siyah Beyaz Aşk' dizisinde başrolleri paylaştığı İbrahim Çelikkol ile tatile gitmişti. Tatilden dönen oyuncu, ayaküstü muhabirlerle sohbet etti.
Aralarındaki dostluk bağı kopmayan Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol, geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla birlikte tatile çıkmıştı. Yakın arkadaşlar, Bodrum Cennet Koyu'nda görüntülenmişti.
Denize olan düşkünlüğü ile bilinen Birce Akalay, Çelikkol ile koyu bir sohbet daldıktan sonra kendisini Bodrum'un serin sularına bırakmıştı. Denize girmeyi tercih etmeyen Çelikkol ise gün boyu üstünden çıkarmadığı tişörtü ile oturmayı tercih etmişti. Akalay, kendisini görüntüleyen gazetecilere de el sallamıştı.