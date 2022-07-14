Aralarında aşk dedikodusu çıkmıştı! Birce Akalay'dan tatil dönüşü ilk açıklama geldi

Denize olan düşkünlüğü ile bilinen Birce Akalay, Çelikkol ile koyu bir sohbet daldıktan sonra kendisini Bodrum'un serin sularına bırakmıştı. Denize girmeyi tercih etmeyen Çelikkol ise gün boyu üstünden çıkarmadığı tişörtü ile oturmayı tercih etmişti. Akalay, kendisini görüntüleyen gazetecilere de el sallamıştı.