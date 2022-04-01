Aralarında 12 yaş farkı var! Lider Şahin'le evlilik sorusuna Ecem Çırpan bakın ne dedi: Türk halkına göre...
25 yaşındaki genç güzel Ecem Çırpan kendisinden 12 yaş büyük Lider Şahin ile aşk yaşıyor. Çırpan'dan evlilik sorusuna yanıt geldi.
Sanat hayatında 50 yılı geride bırakan Türk müziğinin efsane bestecisi ve yorumcusu Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin aşk hayatıyla olay olmaya devam ediyor.
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Şahin'le aşk yaşayan model Ecem Çırpan, önceki gün Nişantaşı'nda bir mağaza çıkışı objektiflere takıldı.
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Genç model, dişçiden çıktığı için konuşmakta güçlük çekmesi dikkatlerden kaçmadı.
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Geçtiğimiz günlerde bir araya geldiği sevgilisi Lider Şahin'in ailesiyle iyi anlaştıklarını söyledi.
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