Araları bozuk deniyordu Beren Saat'ten Kenan Doğulu'nun annesine jest!
Beren Saat, eşi Kenan Doğulu'nun annesinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Beren Saat ile Kenan Doğulu, 29014 yılında nikah masasına oturdu. İlk zamanlar mutlu birliktelikleri herkesi mest ederken bir anda kara bulutlar çöktü. Saat'in Kenan Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu'yla da arasının bozulduğu iddia edildi.
Fakat 2020 yılının yarısından itibaren Beren Saat ve Kenan Doğulu evliliklerini yoluna koymayı başardı. Pandemi süreci çiftin ilişkisine iyi geldi. Saat'in arası anne Doğulu ile de düzeldi. Hatta doğum gününde Beren Saat jest yaptı.
Kenan Doğulu, sosyal medyada annesiyle pozlarını paylaşarak şunları yazdı:
''Canım anneciğim; ailemizin direği, dünyanın en tatlısı, en sevgi dolu kalbi, en neşelisi. Seni çok seviyorum''
''İyi ki doğdun! Bize aşkı, sevgiyi, sahip çıkmayı, nazik ve düşünceli olmayı öğretensin; hayata renk verenlerdensin. İyi ki varsın.''