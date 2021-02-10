Araları bozuk deniyordu Beren Saat'ten Kenan Doğulu'nun annesine jest!

Fakat 2020 yılının yarısından itibaren Beren Saat ve Kenan Doğulu evliliklerini yoluna koymayı başardı. Pandemi süreci çiftin ilişkisine iyi geldi. Saat'in arası anne Doğulu ile de düzeldi. Hatta doğum gününde Beren Saat jest yaptı.