Araları açıldı! Reha Muhtar'ı savunan Seren Serengil'den U dönüşü! Deniz Uğur'dan özür diledi
Eski eşler Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın velayet çekişmesi çok konuşulmuştu. Ünlü isim Seren Serengil, Reha Muhtar'ı mahkemede yalnız bırakmamış onun için 'dünyanın en iyi babası' demişti. Reha Muhtar'a destek veren Seren Serengil dönüş yaptı. Seren Serengil'in son paylaşımı, "Reha Muhtar'la Seren Serengil'in araları açıldı" yorumlarına neden oldu.
Geçtiğimiz yıl oyuncu Deniz Uğur, çocuklarının babası Reha Muhtar'ın, 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayette bulunmuştu. Mina'nın velayeti 2 ay süreyle Uğur'a verilmiş, Poyraz ise Muhtar'da kalmıştı.
Son olarak oyuncu Deniz Uğur, Reha Muhtar'dan olan ikiz çocuklarının velayetinin sürekli olarak kendisine verilmesi için dava açmıştı. Deniz Uğur, şiddet iddialarının yanı sıra Reha Muhtar ile ilgili ciddi açıklamalarda bulunmuştu.
Uğur, çocukların can güvenliği için velayetlerinin kendisine verilmesini talep etmişti.
Görüşmeleri tehlikeli
Uğur, Muhtar'ın akli melekelerinin yerinde olmadığını, tanıkların anlatımına göre intihar eğilimi olduğunu öne sürmüştü. Cezai ehliyetinin olup olmadığı incelenmeden çocukların babalarıyla yalnız görüşmelerinin tehlikeli olduğunu belirten oyuncu, Muhtar'ın sağlık kuruluşuna sevk edilmesi talep etmişti.