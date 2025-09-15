BIST 11.000
DOLAR 41,29
EURO 48,64
ALTIN 4.886,87

Arada uçurum var! İşte Süper Lig'in en değerli kulübü

|
Arada uçurum var! İşte Süper Lig'in en değerli kulübü

Trendyol Süper Lig’de yaz transfer dönemi sona ererken, kulüpler kadrolarını güçlendirdi. Dört büyükler önemli takviyelerle kadro kalitesini artırırken, Anadolu kulüpleriyle aradaki fark daha da açıldı. Transferlerin ardından ligin en değerli kulüpleri belli oldu.

Arada uçurum var! İşte Süper Lig'in en değerli kulübü - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'de yaz transfer dönemi sona erdi.

114
Arada uçurum var! İşte Süper Lig'in en değerli kulübü - Resim: 2

Kulüpler kadrolarına takviyeler yaptı.

214
Arada uçurum var! İşte Süper Lig'in en değerli kulübü - Resim: 3

4 Büyükler kadro kalitesini arttırırken, Anadolu kulüpleri arasında uçurum oluştu.

314
Arada uçurum var! İşte Süper Lig'in en değerli kulübü - Resim: 4

İşte en değerli Süper Lig kulüpleri:

414