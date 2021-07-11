Araçta rezalet! Uygunsuz halde basıldı itiraf etti: Kocasının gözleri önünde...
Öğrencilerle yaşadıkları skandallarla gündeme gelen öğretmenlere bir yenisi daha eklendi. Araçta basılanlarla öğretmenin itirafları şok etkisi yarattı.
31 yaşındaki kadın sabaha karşı boş bir arazide otomobilinde 16 yaşında bir çocukla yakalandı. Arabayı didik didik arayan polis uyuşturucu madde de ele geçirdi. Esas rezalet kadının itirafından sonra patladı.
Teksaslı bir kadın, 15 yaşındaki bir çocuğa cinsel tacizde bulunduğunu kabul ettikten sonra hapis cezası yerine denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı. Cezanın bu kadar hafif olmasına tepki yağdı.
Cinsel saldırı: 31 yaşındaki Amanda Bush, Mayıs ayında bir çocuğa ikinci derece ağır cinsel saldırı yapmaktan suçlu bulundu. Çarşamba günü, Yargıç Susan Kelly savunma anlaşmasını onayladı ve Bush'u 10 yıl ertelenmiş denetimli serbestlik cezasına çarptırdı.
Seks suçlusu: Waco Tribune-Herald'ın haberine göre Bush ayrıca hayatının geri kalanında seks suçlusu olarak kayıt yaptırmak zorunda kalacak. Duruşmada hüküm giymiş olsaydı, Bush 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirdi.