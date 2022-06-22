Araçlara yeni bir ÖTV zammı mı geliyor? Ek bütçe sonrası araçlarda çifte zam korkusu
Meclis'e sunulan ek bütçe ile motorlu taşıtta ÖTV gelir beklentisi arttı. Bu da ya araçlara yeni ÖTV zammı geliyor ya da kur zamlarıyla araçlara ödenen vergi artacak yorumlarına neden oldu. İşte uzmanların araç fiyatlarında ve ödenecek vergilerdeki değişiklik beklentileri...
TBMM’ye sunulan ek bütçe ile motorlu taşıtta özel tüketim vergisi (ÖTV) gelir beklentisi artınca, ‘araçlara yeni bir ÖTV zammı mı geliyor’ endişeleri doğdu.
Sözcü'de yer alan habere göre; Sıfır taşıtların satışı üzerinden alınan motorlu taşıt ÖTV’sinden bu yılın tamamında beklenen gelir 72 milyar 449 milyon lira idi. Ek bütçe ile bu gelirin 70 milyar 285 milyon 902 bin TL daha artacağı tahmin edildi. Böylece toplam gelir 142.4 milyar lirayı bulacak.
Bu, ya araçlara yeni ÖTV zammı geliyor ya da yüksek kur nedeniyle araçlar zamlanmaya devam edeceği için vergi geliri artacak yorumlarına neden oldu.
Vergi uzmanlarına göre, her iki şekilde de vatandaşın üzerindeki vergi yükü artacak. Sektör temsilcilerine göre ise sene başından bu yana neredeyse her ay zamlanan araçlara kur nedeniyle yeni zamlar yolda. Bu da ÖTV baremleri nedeniyle araçlara ödenen vergiyi daha da artıracak.
‘Yeni bir ÖTV zammı işareti olabilir"
2021’in ilk 5 ayında motorlu taşıtlar ÖTV’sinden sağlanan gelir 24,3 milyar TL iken, bu yılın aynı döneminde bu gelir 45,2 milyar TL’ye çıkmıştı.
Sozcu.com.tr’ye konuşan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Batı ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz, motorlu taşıt ÖTV gelir beklentisindeki artışın yeni bir ÖTV zammının sinyali olabileceğine işaret etti.