Araçlara yeni bir ÖTV zammı mı geliyor? Ek bütçe sonrası araçlarda çifte zam korkusu

Sözcü'de yer alan habere göre; Sıfır taşıtların satışı üzerinden alınan motorlu taşıt ÖTV’sinden bu yılın tamamında beklenen gelir 72 milyar 449 milyon lira idi. Ek bütçe ile bu gelirin 70 milyar 285 milyon 902 bin TL daha artacağı tahmin edildi. Böylece toplam gelir 142.4 milyar lirayı bulacak.

Bu, ya araçlara yeni ÖTV zammı geliyor ya da yüksek kur nedeniyle araçlar zamlanmaya devam edeceği için vergi geliri artacak yorumlarına neden oldu.