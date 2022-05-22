Aracını satacaktı gerçek ekspertizde ortaya çıktı! Herkes şoke oldu

Aracın çalıntı olduğunu fark eden ekspertiz ustası Ferdi Gökçe, “Bu araç 2017 model bir araç, bir alıcı, bir de satıcı tarafından ekspertiz yapılmak üzere buraya geldi. Bizden kapsamlı bir ekspertiz paketi istediler. Biz de aracı aldık, detaylı şekilde incelediğimizde bu aracın üzerinde iki ayrı şase numarasını fark ettik.