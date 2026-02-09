Aracını başkasına kullandıran fena yandı! Rekor para cezası yolda

Trafikte seyreden milyonlarca araç sadece trafik kuralları yönünden değil, istihdam yasaları açısından da mercek altında. 2021 yılından bu yana Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve İl Emniyet Müdürlükleri arasında yürütülen protokol kapsamında, ticari araç denetimleri kayıt dışı çalışan şoförleri ve onları istihdam eden firmaları sarsıyor.

TRAFİK POLİSİ YAZIYOR, SGK CEZALANDIRIYOR

Sistem, emniyet ekiplerinin rutin trafik kontrolleri sırasında ticari bir aracı durdurmasıyla başlıyor. Eğer araç bir tüzel kişiliğe (şirkete) aitse, sürücünün SGK kaydı anlık olarak sorgulanıyor. Kaydı bulunmayan sürücülere ait kimlik bilgileri, tutanak örneği ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu'na iletiliyor.