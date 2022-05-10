Aracında taranmıştı Tiktok fenomeni olduğu çıktı! Emirhan Nur’un ölümünde korkunç iddia

Jandarmada verdiği ifadede Emirhan’ın öldürüldüğü bağ evinin yakınında yaşayan bir kişiden öğrendiğini söyleyen Fehime C., yürüyerek çıktığı bağ evinden otostop yaparak Gaziantep’e geldiğini belirtti. Bir telefoncuya girerek ablasını aradığını ifadesinde aktaran Fehime C., “Taksiye binerek ablamın evine gittim. Eve uzaktan akrabamız olan Mehmet C. geldi. Bana ‘Biz cinci hocaya gittik. O bize senin kaldığın bağ evinin yerini söyledi’ dedi. Mehmet ağabeyim ile kendisinin sabah bağ evine gelerek Emirhan’ı öldürdüğünü söyledi. Kendi telefonumu ben sıfırlamadım. Emirhan sıfırlamıştı. Görüşmeleri ve telefon içeriğini ben silmedim” dedi.