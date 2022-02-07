Aracın bagajını gören kadın hayatının şokunu yaşadı! Böylesini polis bile görmedi: Tamamen çıplak halde...
Bethany Coker sosyal medya fenomeni kadın aracına bindiğinde gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı.
Kanadalı TikTok fenomeni Bethany Coker isimli kadın, aracına bindiğinde sesler duyduğunu fark etti.
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Aracını inceleyen kadın karşılaştığı manzara karşısında büyük şok yaşadı.
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Coker hemen telefonuna sarıldı ve o anları saniye saniye kayıt altına aldı.
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Coker o anları TikTok hesabı üzerinden yayınladı.
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