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Aracın bagajını gören kadın hayatının şokunu yaşadı! Böylesini polis bile görmedi: Tamamen çıplak halde...

Aracın bagajını gören kadın hayatının şokunu yaşadı! Böylesini polis bile görmedi: Tamamen çıplak halde...

Bethany Coker sosyal medya fenomeni kadın aracına bindiğinde gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Aracın bagajını gören kadın hayatının şokunu yaşadı! Böylesini polis bile görmedi: Tamamen çıplak halde...

Kanadalı TikTok fenomeni Bethany Coker isimli kadın, aracına bindiğinde sesler duyduğunu fark etti. 

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Aracın bagajını gören kadın hayatının şokunu yaşadı! Böylesini polis bile görmedi: Tamamen çıplak halde...

Aracını inceleyen kadın karşılaştığı manzara karşısında büyük şok yaşadı. 

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Aracın bagajını gören kadın hayatının şokunu yaşadı! Böylesini polis bile görmedi: Tamamen çıplak halde...

 Coker hemen telefonuna sarıldı ve o anları saniye saniye kayıt altına aldı.

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Aracın bagajını gören kadın hayatının şokunu yaşadı! Böylesini polis bile görmedi: Tamamen çıplak halde...

Coker o anları TikTok hesabı üzerinden yayınladı. 

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