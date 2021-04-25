'Aracımda 1 trilyon var burada bırakamam' Polislere böyle direndi
ANTALYA'da ön plakası olmayan ciple yakalandı, tartıştığı polisi tehdit gerekçesiyle işlem yapılmak istenince aracını bırakmak istemedi. Polis otosuyla karakola götürülmek istenenince de "Aracımda 1 trilyon var burada bırakamam" diye direndi.
Antalya’da polisin sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına ön plakası olmayan lüks cipi ile yakalanan sürücü ile polis ekipleri arasında tartışma çıktı. Ekipler, sürücüyü kendilerini tehdit ettiği gerekçesi ile işlem yapılması için karakola götürmek istedi. Sürücü ise aracında 1 trilyon TL para olduğunu söyleyerek karakola aracı ile kendisi gitmek istedi.
Olay, Muratpaşa ilçesi Fahrettin Altay Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, pandemi dolayısıyla alınan sokağa çıkma yasağı kapsamında cadde üzerinde denetlemede bulunan Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, ön plakası olmayan Belçika plakalı lüks cipten şüphelenerek sürücüsü Bahtiyar M.’den durmasını istedi.
Bunun üzerine polis ekiplerinin göstermiş olduğu noktada durmadığı iddia edilen ve aracında ön plakası olmayan sürücü ile polis ekipleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda takviye ekip sevk edildi.
"Benim arabamın içerisinde 1 trilyon para var"
Yaşananlar sebebiyle polis ekiplerinden şikayetçi olacağını söyleyen sürücü, polis ekipleri tarafından işlemlerin yapılması için karakola götürülmek istendi.