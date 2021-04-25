'Aracımda 1 trilyon var burada bırakamam' Polislere böyle direndi

Antalya’da polisin sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına ön plakası olmayan lüks cipi ile yakalanan sürücü ile polis ekipleri arasında tartışma çıktı. Ekipler, sürücüyü kendilerini tehdit ettiği gerekçesi ile işlem yapılması için karakola götürmek istedi. Sürücü ise aracında 1 trilyon TL para olduğunu söyleyerek karakola aracı ile kendisi gitmek istedi.