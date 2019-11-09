Aracı olanlar dikkat! Trafik cezalarınızı indirimli ödeyebilirsiniz
Trafik kurallarına uymamanın cezası son dönemlerde oldukça yüksek seviyelere ulaştı. Bu cezalar adeta cep yakıyor. Ancak cezayı geciktirmeden ödediğiniz taktirde indirim var. Yasal süre 15 gün. Lakin bazen cezalar tebliğ edilmeyebilir.
Her yıl ortalama 10 milyon adet ceza kesiliyor. En çok ceza, aşırı hız, park yasağı, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanmamak ve direksiyonda cep telefonu kullanmaktan kesiliyor. Cezalar son dönemde yükseldi ve bütçeyi sarsacak seviyelere çıktı. Hata yapanlara kesilecek cezalar 5 bin liraya kadar çıkabiliyor.
Posta Gazetesi'nin haberine göre, her yıl ortalama 10 milyon adet ceza kesiliyor. En çok ceza, aşırı hız, park yasağı, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanmamak ve direksiyonda cep telefonu kullanmaktan kesiliyor.
Cezalar son dönemde yükseldi ve bütçeyi sarsacak seviyelere çıktı. Hata yapanlara kesilecek cezalar 5 bin liraya kadar çıkabiliyor.
Trafik kurallarını ihlal eden sürücülerin özellikle büyükşehirlerde denetimden kaçmaları çok zor. Drone’la, helikopterle, sabit ve mobil EDS’yle sürekli denetim var.