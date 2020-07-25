Aracı olanlar dikkat! İkinci el araç piyasasında yüzde 15'lik bir artış yaşanacak
İkinci el araç piyasasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan galericiler, fiyatların artmaya devam edeceğini belirterek yüzde 15'lik bir artışın daha yaşanacağını dile getirdi.
İkinci el araç piyasasındaki artış devam ediyor. Yaşanan artışı talebin fazla, arzın ise az olmasına bağlayan galericiler, vatandaşlara ikinci el araçlarla ilgili uyarılarda bulundu. Galericiler fiyat artışının bir müddet daha devam edeceğini söyledi.
"Yüzde 10-15 gibi bir artış daha olacak"
Galerici Ahmet Yurtlu, kasım ayı gibi piyasada fiyatların oturacağını söyleyerek, şunları söyledi: Şu anda otomotiv sektöründeki fiyat artışı devam ediyor. Bunun birçok sebebi var.
Bunun en büyük sebeplerinden biri; talebin fazla, arzın az olmasıdır. Arz, talebi karşılayamaz hale geldiği için son 1,5 yıldır araçlardaki fiyat artışları çok ciddi derecede devam ediyor.
"1 hafta sonra aynı fiyata alamıyoruz"
Her seferinde 'Fiyatlar artık düşecek' gibi söylemler olsa da, her ay fiyatlar artarak devam ediyor. Sattığımız aracı 1 hafta sonra aynı fiyata alamıyoruz. Bu gerçekten manidar bir durum.