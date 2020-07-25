Aracı olanlar dikkat! İkinci el araç piyasasında yüzde 15'lik bir artış yaşanacak

"Yüzde 10-15 gibi bir artış daha olacak"

Galerici Ahmet Yurtlu, kasım ayı gibi piyasada fiyatların oturacağını söyleyerek, şunları söyledi: Şu anda otomotiv sektöründeki fiyat artışı devam ediyor. Bunun birçok sebebi var.