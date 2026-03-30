Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Bunlar yoksa ceza kesilecek
Karayolları Trafik Kanunu'nda araçlarda bulundurulması gereken teçhizatlar tek tek belirlendi. Emniyet görevlileri gerekli teçhizatların araçlarda bulunmaması halinde ceza uygulayabilecek.
Karayolları Trafik Kanunu'nda yüksek tutarlı cezalar yürürlüğe girdi. Cezalara maruz kalmamak için İçişleri Bakanlığı düzenlemelerin yapılması için süreler sundu ve araç sahipleri usulsüzlükleri düzeltmek için harekete geçti.
Ses sistemlerinden plakalara kadar birçok alanda değişiklik yapılması gerekiyor. Bunlar için mevzuata uygun olması için araç sahiplerine süreler verildi. Uygun hale getirilmeyen araçlara büyük cezalar kesilecek.
PENSE, KRİKO, AMPUL, PATİNAJ ZİNCİRİ, EL FENERİ ZORUNLU
Araçlarda bulundurulması gereken teçhizat ve bunların niteliklerini gösteren Karayolları Trafik Kanunu'ndaki 1 sayılı cetvelde tüm araçlar için gerekli teçhizatlar açıklamalı şekilde bulunuyor.
Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan bütün araçlarda kriko, bijon anahtarı, dış ışık donanımı için birer adet yedek ampul, pense, tornavida, seyyar lamba veya el feneri, karlı ve buzlu günler için bir çift patinaj zinciri, yangın söndürme tüpü, çekme halatının bulunması gerekiyor.