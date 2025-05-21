Aracı arızalanan yaşadı! Yargıtay'dan 'misliyle değişim' kararı

Araç farklı tarihlerde arızalar verince durum satıcıya bildirildi. Yetkili servis, aracın bazı parçalarını değiştirdi ve boya koruması yaptı. Yetkili servise defalarca başvurulmasına rağmen rüzgar sesi, kapı ayarlarındaki bozukluk ve fren arızası çözülemedi, ayrıca boya koruması yapılmasına rağmen aracın ön cam ve kromajlarında gölgelenme ve lekeler oluştu. Otomobildeki sorunların üretim hatasından kaynaklandığını öne süren alıcı şirket, Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesinde dava açtı.