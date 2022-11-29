Araca olanlar aman dikkat! Bunu yapan yandı cezası tam 13 bin lira oldu

Araç sahiplerini ilgilendiren çok önemli düzenlemeler bir bir hayata geçiriliyor. Bunlardan en önemlisi trafik sigorta primleri için alınan yeni karar. Yeni uygulama ile kaza yapmayan sürücüler önemli bir avantaj elde ederek yüzde 50 indirim imkânı kazanacak.