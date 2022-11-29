Araca olanlar aman dikkat! Bunu yapan yandı cezası tam 13 bin lira oldu
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigorta primi ve kasko fiyatlarındaki artış devam ederken çok kritik detaylar ortaya çıktı. Kaza yapan ve kusurlu sürücüler 13 bin liraya kadar trafik sigorta primi ödemesi ile karşı karşıya. Öte yandan 6 kat zamlanan kasko fiyatlarında ise ÖTV matrah düzenlemesi sonrası indirim geleceği ancak etkisinin ise sınırlı olacağı belirtiliyor.
Araç sahiplerini ilgilendiren çok önemli düzenlemeler bir bir hayata geçiriliyor. Bunlardan en önemlisi trafik sigorta primleri için alınan yeni karar. Yeni uygulama ile kaza yapmayan sürücüler önemli bir avantaj elde ederek yüzde 50 indirim imkânı kazanacak.
Riskli basamakta bulunan sürücülerin prim tutarı ise yüzde 200 artacak. Öte yandan bir başka konu ise poliçe bedeli neredeyse 6 kat zamlanan kasko fiyatları. Geçtiğimiz gün ÖTV matrahlarında yapılan düzenlemenin kasko fiyatlarını da etkilemesi bekleniyor. İşte haberin detayları…
Kasko ve Trafik sigortasında büyük zam
Araç kaskosunda poliçe bedelleri 5-6 kat artarken, zorunlu trafik sigortası ise ikiye katlanmış durumda. Bu oranlar yeni yıl ile beraber daha da artacak. Trafik sigortasında bu oranın araç fiyatlarının artması, döviz kurunun yükselmesi, yedek parça fiyatlarının artması ve asgari ücret zammı ile yüzde 70’lere yaklaşması bekleniyor.
Kaskoda ise yüzde 50 ile yüzde 100 arasında prim artışı olabileceği ifade ediliyor.