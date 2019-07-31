Araç satacaklar bu tuzağa dikkat edin! Genç öğretmenin hatası 55 bin liraya mal oldu

Uzun süre aracın camında sürüklenen Ertürk, gücünü kaybedince yere düşüp yaralandı. 155 polis ihbar hattını arayarak, yardım isteyen talihsiz öğretmen polise verdiği ifade sonrası hastaneye giderek tedavi oldu. Hayatında ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını dile getiren Ertürk şöyle konuştu: Yaz tatili için Bursa'ya geldik. 6 aylık bir kızım var. Araba küçük geldiği için değiştirmek istedik. Biraz daha büyük bir araba alacaktık. Aracımı 55 bin 750 TL'ye internet üzerinden satılığa çıkarttım. 54 bin TL'ye satış konusunda anlaştık. Çekirge tarafından geldiğini ve eşine araba alacağını ifade etti. Buluştuktan sonra aracı inceledi. Fiyatta anlaştıktan sonra test sürüşü yaptık. Ardından aracı ekspertize gösterelim dedi.