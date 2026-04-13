Araç sahiplerine kritik uyarı! Zorunluluk 15 Nisan’da sona eriyor
Her yıl trafik güvenliğini artırmak amacıyla uygulanan zorunlu kış lastiği dönemi 15 Nisan itibarıyla sona eriyor. Bu tarihten sonra özellikle ticari araç sürücülerinin yaz lastiklerine geçiş yapması gerekiyor.
Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte milyonlarca sürücü araçlarını yaz sezonuna hazırlamak için bakım ve lastik değişimine yöneliyor. Trafik güvenliği için her yıl belirli tarihlerde uygulanan zorunlu kış lastiği kullanımı ise bu sezon için 15 Nisan itibarıyla sona eriyor.
Önceki yıllarda 1 Aralık–1 Nisan tarihleri arasında geçerli olan uygulama, yapılan düzenlemelerle güncellenmiş ve kış lastiği zorunluluğu 15 Kasım’da başlayacak şekilde yeniden belirlenmişti. Bu yeni takvime göre ticari araç sürücüleri için zorunluluk 15 Nisan’da resmen bitecek.
15 Kasım 2025’te yürürlüğe giren uygulama; kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet gibi araçların yanı sıra şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapan tüm ticari araçları kapsayacak şekilde hayata geçirildi. Bu süreçte kış lastiği kullanımı yasal bir zorunluluk olarak denetlendi. Uygulamanın sona ermesiyle birlikte ticari araç sahiplerinin yaz lastiklerine geçiş yapması bekleniyor.