Araç sahiplerine bir kötü haber daha! Akaryakıt fiyatı 57 TL'yi geçecek

AKARYAKIT FİYATLARINA ÇİFTE ZAM

Dün gelen bilgilere göre motorin ve benzine 1 TL’lik zam bekleniyordu. Ancak alınan son bilgiler, bu artışın beklentilerin üzerine çıkabileceğini gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren benzine ve motorine 1 liradan fazla zam yapılması bekleniyor. Otogaz fiyatlarında ise şimdilik bir değişiklik öngörülmüyor.