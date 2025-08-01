Araç sahiplerine bir kötü haber daha! Akaryakıt fiyatı 57 TL'yi geçecek
Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş, uzun süredir durağan seyreden akaryakıt tarifelerinde hareketliliğe yol açtı. Araç sahiplerini üzen son gelişme ise dün yaşandı. Motorin ve benzine 1 TL’lik zam beklentisi gündeme gelirken, artışın bu rakamla sınırlı kalmayacağı öğrenildi. Peki, 1 Ağustos 2025 itibarıyla güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...
Araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Brent petrolfiyatlarındaki son yükseliş, bir süredir durağan olan akaryakıt fiyatlarını yeniden hareketlendirdi. Sürücüler, benzin motorin ve otogaz fiyatlarındaki gelişmeleri yakından takip ediyor.
AKARYAKIT FİYATLARINA ÇİFTE ZAM
Dün gelen bilgilere göre motorin ve benzine 1 TL’lik zam bekleniyordu. Ancak alınan son bilgiler, bu artışın beklentilerin üzerine çıkabileceğini gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren benzine ve motorine 1 liradan fazla zam yapılması bekleniyor. Otogaz fiyatlarında ise şimdilik bir değişiklik öngörülmüyor.
EN YÜKSEK FİYAT HAKKARİ’DE
Zamların ardından özellikle doğu illerinde fiyatlar rekor seviyeye ulaşacak. 1 Ağustos itibarıyla Türkiye’nin en pahalı akaryakıtı Hakkari’de satılıyor. Şu an benzinin litre fiyatı 53,55 TL, motorinin ise 56,09 TL seviyesinde. Yeni zamla birlikte benzinin litresi 55 TL’ye yaklaşacak, motorin ise 57 TL’yi geçecek.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İSTANBUL (AVRUPA)
Benzin litre fiyatı: 51.36 TL/LT
Motorin litre fiyatı: 53.70 TL/LT
Otogaz litre fiyatı: 26.51 TL/LT