Araç sahipleri için son 6 gün! Yeni düzenleme 1 Şubat’ta başlıyor: Yaptırmayana af yok
Araç sahiplerini ilgilendiren yeni karar açıklandı. Bu kapsamda yeni düzenleme 1 Şubat’ta başlıyor. Yaptırmayana ise af yok. İşte detaylar…
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), 1 Şubat 2024’ten itibaren zorunlu trafik sigortası prim ücretlerine %10 zam yaptı. .
Karar, 2024 Ocak ayında belirlenen araç grupları ile kullanım türlerine göre uygulanan baz primleri etkileyecek biçimde.
SEDDK tarafından yapılan açıklama kapsamında, 14 Temmuz 2007’de yayımlanan yönetmeliğin geçici 11. Maddesi kapsamında, 2024’te belirlenen araç gruplarına göre uygulanmakta olan primler, 2024 Şubat ayı itibari ile %10 zamlı olarak geçerli olacak.
Yaptırmayana ceza
Zorunlu trafik sigortası yaptırmadığı tespit edilen sürücülerin ehliyet, ruhsat ve güncel trafik sigortası poliçesini ibraz etmesi talep edilecek.