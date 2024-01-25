Araç sahipleri için son 6 gün! Yeni düzenleme 1 Şubat’ta başlıyor: Yaptırmayana af yok

SEDDK tarafından yapılan açıklama kapsamında, 14 Temmuz 2007’de yayımlanan yönetmeliğin geçici 11. Maddesi kapsamında, 2024’te belirlenen araç gruplarına göre uygulanmakta olan primler, 2024 Şubat ayı itibari ile %10 zamlı olarak geçerli olacak.