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Araç sahipleri için son 6 gün! Yeni düzenleme 1 Şubat’ta başlıyor: Yaptırmayana af yok

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Araç sahipleri için son 6 gün! Yeni düzenleme 1 Şubat’ta başlıyor: Yaptırmayana af yok

Araç sahiplerini ilgilendiren yeni karar açıklandı. Bu kapsamda yeni düzenleme 1 Şubat’ta başlıyor. Yaptırmayana ise af yok. İşte detaylar…

Araç sahipleri için son 6 gün! Yeni düzenleme 1 Şubat’ta başlıyor: Yaptırmayana af yok

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), 1 Şubat 2024’ten itibaren zorunlu trafik sigortası prim ücretlerine %10 zam yaptı. .

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Araç sahipleri için son 6 gün! Yeni düzenleme 1 Şubat’ta başlıyor: Yaptırmayana af yok

Karar, 2024 Ocak ayında belirlenen araç grupları ile kullanım türlerine göre uygulanan baz primleri etkileyecek biçimde.

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Araç sahipleri için son 6 gün! Yeni düzenleme 1 Şubat’ta başlıyor: Yaptırmayana af yok

SEDDK tarafından yapılan açıklama kapsamında, 14 Temmuz 2007’de yayımlanan yönetmeliğin geçici 11. Maddesi kapsamında, 2024’te belirlenen araç gruplarına göre uygulanmakta olan primler, 2024 Şubat ayı itibari ile %10 zamlı olarak geçerli olacak.

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Araç sahipleri için son 6 gün! Yeni düzenleme 1 Şubat’ta başlıyor: Yaptırmayana af yok

Yaptırmayana ceza

Zorunlu trafik sigortası yaptırmadığı tespit edilen sürücülerin ehliyet, ruhsat ve güncel trafik sigortası poliçesini ibraz etmesi talep edilecek. 

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