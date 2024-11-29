Araç sahipleri bunu bekliyordu! Erdoğan devreye girdi, indirim geliyor
Vergi artışları için yeniden değerleme oranının yüzde 44 civarında belirlenmesinin ardından gözler yeniden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevrildi. MTV tutarlarındaki artış oranının enflasyona da negatif olarak yansıyacağı nedeniyle Erdoğan’ın indirim yapma yetkisini kullanarak müdahale etmesi bekleniyor. Müdahale gelmezse MTV tutarlarının ne kadar olacağı da ortaya çıktı. İşte detaylar…
Araç sahiplerinin merakla beklediği haber kulislere yansımaya başladı. MTV oranındaki artışla ilgili müdahale gelebilir. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)’nde cumhurbaşkanının indirim yapma yetkisi bulunuyor. Bu sebeple geçmişteki uygulamalar dikkate alınarak, kamuoyunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MTV’deki artış oranına müdahale etmesi bekleniyor.
Gelecek yıl için yüzde 43,93 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MTV’de yüzde 80’e kadar, emlak vergisinde ise sıfıra kadar indirme yetkisi bulunuyor. Bu konuda bir karar verilirse, sene sonuna kadar Cumhurbaşkanı Kararı’nın Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Aksi hâlde MTV’deki artış 2025 yılında yüzde 43,93 olarak uygulanacak.
İNDİRİM İÇİN İLK SİNYAL BAKAN ŞİMŞEK’TEN GELDİ!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Bütçe imkânlarının elverdiği ölçüde, yönetilen ve yönlendirilen fiyatları enflasyon hedefiyle uyumlu olarak belirleyeceğiz” şeklinde bir açıklama yapmıştı. Türkiye gazetesinin haberine göre; Cumhurbaşkanı’nın yetkisinde olan bazı vergi ve harçların yeniden değerleme oranında değil, 2025 yılı enflasyon beklentisi olan yüzde 21 veya bu oranın biraz üzerinde artırılacağı şeklinde yorumlanıyor.
2023’TE İNDİRİM YAPILMIŞTI
Erdoğan son olarak yüzde 122,93 olarak belirlenen 2023 yılı yeniden değerleme oranının MTV için yüzde 61,5 olarak uygulanması konusunda yetkisini kullanmıştı. Erdoğan, 2024 yılı için belirlenen yüzde 58,46’lık yeniden değerleme oranında artırılan MTV için ise yetkisini kullanmamış ve MTV’de yüzde 58,46 oranında artışa gidilmişti.