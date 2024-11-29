Araç sahipleri bunu bekliyordu! Erdoğan devreye girdi, indirim geliyor

İNDİRİM İÇİN İLK SİNYAL BAKAN ŞİMŞEK’TEN GELDİ!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Bütçe imkânlarının elverdiği ölçüde, yönetilen ve yönlendirilen fiyatları enflasyon hedefiyle uyumlu olarak belirleyeceğiz” şeklinde bir açıklama yapmıştı. Türkiye gazetesinin haberine göre; Cumhurbaşkanı’nın yetkisinde olan bazı vergi ve harçların yeniden değerleme oranında değil, 2025 yılı enflasyon beklentisi olan yüzde 21 veya bu oranın biraz üzerinde artırılacağı şeklinde yorumlanıyor.