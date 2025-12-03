Araç sahipleri bekliyordu! Zorunlu trafik sigortası 2026 tarifesi belli oldu!

Tarifeden en fazla etkilenen gruplardan biri ticari taksiler oldu. İstanbul’da bir taksinin 0’ıncı basamak primi 121 bin 397 liraya yükselirken, düşük risk grubunda bu tutar 20 bin 233 lira olarak hesaplandı. Ankara’da taksi primleri 117 bin 961 lira ile 19 bin 660 lira, İzmir’de ise 114 bin 526 lira ile 19 bin 88 lira aralığında açıklandı.