Araç sahipleri aman dikkat son 3 gün! 200 bin lirayı geçiyor

MTV’nin belirlenmesinde aracın motor büyüklüğü, yaşı ve değeri etkili oluyor. Bu kapsamda hangi araçların ne kadar MTV ödeyeceği de böylece belli oldu. 3 yaşına kadar olan araçlarda 1300 ve altı motor hacmi olanlar için ek vergi olmasaydı 2.120 lira MTV ödenecekti.