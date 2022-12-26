Araç sahipleri aman dikkat kimse bilmiyor! Paranızı hemen geri isteyin!

ARAÇ MUAYENESİ YAPTIRACAKLAR DİKKAT!

Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiriyor! 2023 yılında yeniden değerleme oranına göre araç muayene ücretlerine zam yapılması bekleniyor. Gelecek zam önce araçlarını muayene etmek isteyen sürücüler ise randevu alma telaşına girdi. Yılbaşı öncesi araç muayeneleri için randevu almak ve işlemlerini yaptırmak isteyenler de süreç ile ilgili detayları yakından araştırırken kötü haber geldi.