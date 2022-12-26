Araç sahipleri aman dikkat kimse bilmiyor! Paranızı hemen geri isteyin!
Yeni yıla sayılı günler kala araç muayenesinde uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) uygulanacak yeniden değerleme oranını yüzde 122,9'dan yüzde 61,5'e düşürmüştü. Ancak yeni yılla beraber muayene ücretleri zamlanacak. Araç muayenesi yaptıranlar dikkat. TÜVTÜRK'ten hemen paranızı gere alabilirsiniz. Kestikleri ücret kanunsuz çıktı! İşte detaylar...
2023 yılında araç muayene ücretlerine zam gelmesi bekleniyor. Yeniden değerlendirme oranının belli olmasının ardından vergi, ceza, harç, tarife ve benzeri kalemlere ilişkin maktu tutarlardaki yıllık artışların yanında araç muayene ücretleri de bu oran referans alınarak araç muayenesi ücretlerine zam yapılacak.
Zam gelmeden önce araçlarını muayene etmek isteyen sürücülere ise kötü haber geldi. Kestikleri ücret kanunsuz çıktı, hemen başvurun ve TÜVTÜRK'ten paranızı geri isteyin. Sakın bu hataya düşmeyin. Peki, Araç muayene randevusu nasıl alınır? TÜVTÜRK araç muayenede kredi kartı geçerli mi? İşte 2022 araç muayene ücret tarifesi...
ARAÇ MUAYENESİ YAPTIRACAKLAR DİKKAT!
Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiriyor! 2023 yılında yeniden değerleme oranına göre araç muayene ücretlerine zam yapılması bekleniyor. Gelecek zam önce araçlarını muayene etmek isteyen sürücüler ise randevu alma telaşına girdi. Yılbaşı öncesi araç muayeneleri için randevu almak ve işlemlerini yaptırmak isteyenler de süreç ile ilgili detayları yakından araştırırken kötü haber geldi.
Araç muayenesi yaptırırken mutlaka buna dikkat edin. Sizden kestikleri o ücret kanunsuz çıktı. Mahkemeye başvurarak hemen paranızı alabilirsiniz.