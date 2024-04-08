Araç sahipleri aman dikkat! Bayramda cezalarla cebiniz yanmasın

Bayram tatili 9 gün olunca birçok vatandaş da bu fırsatı değerlendirmek için Cuma akşamında yola çıkmaya başladı. Ancak bayramda özellikle kendi arabası ile seyahat edecekler için trafik kural ihlalinden kaynaklanan cezalar bir kez daha gündeme geldi. Yeni yıl ile birlikte trafik cezaları zamlanmıştı. Peki sürücü kaynaklı kusurlar için ne kadar ceza kesilir? İşte detaylar...