Araç sahipleri aman dikkat! Bayramda cezalarla cebiniz yanmasın
9 günlük Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan sürücülere uyarı geldi. Ekipler ise denetimleri arttırdı. Özellikle bayramlarda birçok trafik kuralı ihlali yapılırken araç sahiplerinin cep yakan trafik cezalarını göz ardı etmemesi gerekiyor. Çünkü Ocak 2024 ile birlikte trafik cezalarına yüzde 58’lik artış yapılmış, zam sonrası trafik cezaları 33 bin liranın da üzerine yükselmişti. Peki hangi kural ihlaline ne kadar trafik cezası ödenir? İşte o liste…
Bayram tatili 9 gün olunca birçok vatandaş da bu fırsatı değerlendirmek için Cuma akşamında yola çıkmaya başladı. Ancak bayramda özellikle kendi arabası ile seyahat edecekler için trafik kural ihlalinden kaynaklanan cezalar bir kez daha gündeme geldi. Yeni yıl ile birlikte trafik cezaları zamlanmıştı. Peki sürücü kaynaklı kusurlar için ne kadar ceza kesilir? İşte detaylar...
Araç kullanırken cep telefonuyla konuşmak, emniyet kemeri takmamak da hataları ve trafik cezalarını beraberinde getiriyor. Emniyet ve Jandarma ekipleri özellikle trafiğin yoğun işlediği bu dönemlerde denetimlerini de artırıyor.
Posta’da yer alan habere göre, Emniyet verilerinde 2023 yılının tamamında toplam 555 bin 668 kaza meydana geldi. Kazaya neden olan sürücü kusurları incelendiğinde ilk sırayı aşırı hız alıyor. İkinci sıradaki kusur kavşak gibi noktalarda geçiş önceliği kuralına uymamak geliyor. Bunu hatalı sollama ve kendi şeridinde gitmeme, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymama (sinyal), kırmızı ışık ve ‘Dur’ işaretine uymama, aşırı hızlı araç kullanma gibi sürücü kusurları izliyor.
2024 trafik cezaları ne kadar oldu?
Trafik cezalarına bu yılın başında yeniden değerleme oranı kapsamında yüzde 58.46 zam yapılmıştı. 2024 yılı trafik cezaları da zam sonrası şöyle olmuştu:
Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma) 6.440 TL
Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) 8.075 TL
Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) 12.978 TL