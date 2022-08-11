Araç kiralamak isteyenleri yeni kabusu! 'Yok artık' dedirtecek dolandırıcılık yöntemi

Dolandırıcıların son hedefi, araç kiralama sektörü oldu. Bahar ve yaz aylarının gelmesiyle artan araç kiralama taleplerini fırsat bilen kötü niyetli kişiler, bilinen markaların internet sitelerini kopyalayarak oluşturdukları sitelerle yüzlerce kişiyi dolandırdı. Nisan ayında Balıkesir ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda araç kiralamak isteyen 2 bin kişiyi 5 milyon TL dolandıran bir çete çökertilirken, geçtiğimiz ay da 8 şüphelinin aynı yolla 900 bin TL haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı.