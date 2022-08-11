Araç kiralamak isteyenleri yeni kabusu! 'Yok artık' dedirtecek dolandırıcılık yöntemi
Dolandırıcılar, son dönemlerde araç kiralamak isteyenleri hedef alıyor. İşte şeytanın bile aklına gelmeyecek yeni dolandırıcılık yöntemleri...
Birçok sektörde olduğu gibi, araç kiralama sektörü de dolandırıcıların hedefinde bulunuyor. Özellikle yaz aylarında artan araç kiralama işlemlerini fırsat bilen dolandırıcılar, farklı yöntemlerle insanları tuzağa düşürerek dolandırıyor. En çok kullanılan yöntem ise sahte site...
Nisan ayında 2 bin kişiyi dolandırarak toplam 5 milyon TL'lik vurgun yapan 24 kişinin gözaltına alındığı bilinirken, geçtiğimiz ay da 8 şüphelinin 900 bin TL haksız kazanç elde ettiği görüldü. Uzmanlar, özellikle araç kiralama sitelerini kopyalayan dolandırıcılara karşı uyardı.
Dolandırıcıların son hedefi, araç kiralama sektörü oldu. Bahar ve yaz aylarının gelmesiyle artan araç kiralama taleplerini fırsat bilen kötü niyetli kişiler, bilinen markaların internet sitelerini kopyalayarak oluşturdukları sitelerle yüzlerce kişiyi dolandırdı. Nisan ayında Balıkesir ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda araç kiralamak isteyen 2 bin kişiyi 5 milyon TL dolandıran bir çete çökertilirken, geçtiğimiz ay da 8 şüphelinin aynı yolla 900 bin TL haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı.
Konuyla ilgili gelişmeleri değerlendiren AVEC Rent a Car CRM, Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Uğur Yılmaz, "Dolandırıcılar daha çok tanınmış araç kiralama markalarının internet sitelerini kopyalama yöntemine başvuruyor. Araç kiralamak isteyenlerin bir anlık dikkatsizliği, önemli finansal kayıplara sebep olabiliyor" dedi.