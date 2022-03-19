'Arabeskin kraliçesi' anketi En iyi arabesk kadın sanatçı kim Bergen, Güllü, Esengül listede
Arabesk tarihinin en iyi kadın sanatçısı kim? Bergen filminin vizyona girmesinin ardından kadın arabesk şarkıcılar sosyal medyada ve magazinde ön plana çıktı. Sosyal medyada 'arabeskin kraliçesi' anketi yapıldı.
Bergen filmi çekim hazırlıklarının yapılmasından vizyona girmesinde kadar geçen sürede bile hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde dillerden düşmedi. Filmin vizyona girmesinin ardından kadın arabesk sanatçıları da bir kez daha gündem oldu. Sosyal medyada "Arabesk tarihinin en iyi kadın sanatçısı kim?" adlı altında ünlü isimler oylamaya sunuldu.
Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde yer aldığı "Bergen" filmi, kısa süre içerisinde önemli bir gişe başarısına imza atarak, sinemalara can suyu oldu.
Bergen'in katili Halis Serbest'in Kozan'da filmin gösterimine engel olduğu iddiasının ardından filme ilgi biraz daha arttı.
Filmi izleyenler ise Bergen'in hayatının gündeme taşınmasının önemli olduğunu dile getirdi.