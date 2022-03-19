'Arabeskin kraliçesi' anketi En iyi arabesk kadın sanatçı kim Bergen, Güllü, Esengül listede

Bergen filmi çekim hazırlıklarının yapılmasından vizyona girmesinde kadar geçen sürede bile hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde dillerden düşmedi. Filmin vizyona girmesinin ardından kadın arabesk sanatçıları da bir kez daha gündem oldu. Sosyal medyada "Arabesk tarihinin en iyi kadın sanatçısı kim?" adlı altında ünlü isimler oylamaya sunuldu.