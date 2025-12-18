BIST 11.353
Arabesk müziğin sevilen isminden kötü haber! Cansever yakalandığı hastalığı açıkladı

Arabeskin sevilen isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı Cansever sevenlerini üzdü. Ünlü isim kansere yakalandığını fotoğraf paylaşarak duyurdu.

Arabesk müziğin sevilen isminden kötü haber! Cansever yakalandığı hastalığı açıkladı - Resim: 1

Gerçek adı Dzansever Dalipova olan Cansever, kendine has sesi ve tarzıyla dikkat çekmiş, 90'lı yılların sonunda müzik dünyasında giriş yapmış ve çok da sevilmişti.

Arabesk müziğin sevilen isminden kötü haber! Cansever yakalandığı hastalığı açıkladı - Resim: 2

'Ağla Gözbebeğim', 'Sen de Gittin', 'Kime Bu İnat' gibi şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Cansever, belli başlı zorluklar ve hastalıklarla mücadele etmiş ve bu sıkıntılı zamanlarında müzik piyasasından uzak kalmıştı. 

Arabesk müziğin sevilen isminden kötü haber! Cansever yakalandığı hastalığı açıkladı - Resim: 3

 Cansever, bir süre sonra aramıza yeniden döndü ve konserlerine hız kesmeden devam etti. 

Arabesk müziğin sevilen isminden kötü haber! Cansever yakalandığı hastalığı açıkladı - Resim: 4

Yaşamını Almanya’da sürdüren Cansever'den sevenlerini üzen haber geldi.

