Arabesk cover sürprizi! Aleyna Tilki'den Güllü'ye büyük vefa
Güllü'nün ölümü ile ilgili sır hala tam olarak çözülememişken Aleyna Tilki'den büyük bir vefa hamlesi geldi. Güllü şarkıları Aleyna Tilki ile yeniden can bulacak...
Arabesk müziğinin efsane ismi Güllü evinin camından düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü'nün ani ölümü, sevenlerini derinden üzmüş ve birçok soru işaretine yol açmıştı.
Şarkıcı Aleyna Tilki’den gelen anlamlı bir adım, Güllü’ye olan saygıyı bir kez daha gözler önüne serdi. Tilki, Güllü’nün unutulmaz şarkılarından oluşan bir arabesk cover albümü çıkaracağını duyurdu.
Güllü’nün Yalova’daki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybetmesi, müzik dünyasında büyük bir boşluk bıraktı.
Şarkıcının ölümüyle ilgili gündeme gelen iddialar, sevenlerini şoke ederken, Aleyna Tilki’nin sosyal medya paylaşımları ise büyük ilgi gördü.