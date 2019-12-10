Arabada cinsel organını gösteren sapık tutuklandı ifadesine bakın
ATAŞEHİR'de yol sorma bahanesiyle yanına yaklaştığı kadına aracında cinsel organını gösteren sapık tutuklandı. Cihan.A.'nın, iki hafta önce de Ümraniye'de bir başka kadını taciz ettiği ortaya çıktı.
Olay, Ataşehir'de meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü, eski basketbolcu D.Ç. adlı kadınının yanına yaklaşarak ona adres sordu. Ardından da genç kadına cinsel organını gösterdi. Genç kadının tepki göstermesi üzerine sürücü, otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı.
Kadın basketbolcunun, cep telefonu kamerasına kaydettiği o anların görüntüleri sosyal medya üzerinden çok sayıda kişi tarafından paylaşılarak tepki gördü. D.Ç. polise giderek sürücüden şikayetçi oldu. Plakayı tespit eden Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Cihan A.(26) olduğunu tespit etti.
Fermuarım açık kalmış: 8 Aralık 2019 tarihinde Ataşehir'de gideceği yolu kaybettiği için D.Ç.'ye gideceği yeri sorduğunu söyleyen Cihan A., kendini şöyle savundu:
-"Ondan önce lavaboya gitmiştim. Telefonum çalışmıyordu. Yolu öğrenmek adına bir bayana sordum.
-Bana yaklaştı, adresi tarif ediyordu. O esnada fermuarım açık olduğunu fark ettim. Utancımdan hemen ilerledim. Korktum da. Bayan şahsın kameraya çektiğini fark ettim. Bana küfür eder, rezil olurum diye korkumdan hemen uzaklaştım.