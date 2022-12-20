Araba satışlarında yeni dönem başladı! Fark 200 bin lirayı buldu
Hem sıfır hem ikinci elde otomobil fiyatlarının adeta uçuşa geçmesiyle artık araç sahibi olmak isteyen vatandaşların beklentileri de tercihleri de değişti. Araç sahibi olmak isteyenlerin gözdesi artık 'standart paket' oldu. Cam tavan, geri dönüş kamerası, deri koltuklar, spor direksiyon gibi her ekstra araç fiyatını artırırken, bir anlamda da artık 'boş araba' dönemi başlamış oldu.
Araç sahiplerini kararsız bırakan 'standart peket mi yoksa yüksek paket mi?' sorusunun yanıtı oluyordu, araç fiyatlarının yükselmesiyle tüketicinin tercihi de netleşmiş oldu. Bir anlamda da 'boş araba' dönemi başlamış oldu. Galericilere göre bazılarının takıntısı olan 'full paket dönemi de artık geride kaldı.
Donanım arttırkça fiyat yükseliyor
Cam tavan, geri dönüş kamerası, deri koltuklar, spor direksiyon... liste uzayıp gidiyor. Hem sıfırda hem de ikinci elde araç donanımı ne kadar yükselirse, fiyatı da o kadar artıyor.
Boş paket satışları başladı
Ekstrası yok ama fiyat farkı çok olunca satışlar da patladı. Araç sahibi olmak isteyenlerin gözdesi artık 'standart paket' oldu.
Son aylarda boş pakete ilgi arttı, vatandaşlar boş paket alıp ufak masraflarla doldurmaya çalışıyor.