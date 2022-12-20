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Araba satışlarında yeni dönem başladı! Fark 200 bin lirayı buldu

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Araba satışlarında yeni dönem başladı! Fark 200 bin lirayı buldu

Hem sıfır hem ikinci elde otomobil fiyatlarının adeta uçuşa geçmesiyle artık araç sahibi olmak isteyen vatandaşların beklentileri de tercihleri de değişti. Araç sahibi olmak isteyenlerin gözdesi artık 'standart paket' oldu. Cam tavan, geri dönüş kamerası, deri koltuklar, spor direksiyon gibi her ekstra araç fiyatını artırırken, bir anlamda da artık 'boş araba' dönemi başlamış oldu.

Araba satışlarında yeni dönem başladı! Fark 200 bin lirayı buldu

Araç sahiplerini kararsız bırakan 'standart peket mi yoksa yüksek paket mi?' sorusunun yanıtı oluyordu, araç fiyatlarının yükselmesiyle tüketicinin tercihi de netleşmiş oldu. Bir anlamda da 'boş araba' dönemi başlamış oldu. Galericilere göre bazılarının takıntısı olan 'full paket dönemi de artık geride kaldı.

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Araba satışlarında yeni dönem başladı! Fark 200 bin lirayı buldu

Donanım arttırkça fiyat yükseliyor

Cam tavan, geri dönüş kamerası, deri koltuklar, spor direksiyon... liste uzayıp gidiyor. Hem sıfırda hem de ikinci elde araç donanımı ne kadar yükselirse, fiyatı da o kadar artıyor.

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Araba satışlarında yeni dönem başladı! Fark 200 bin lirayı buldu

Boş paket satışları başladı

Ekstrası yok ama fiyat farkı çok olunca satışlar da patladı. Araç sahibi olmak isteyenlerin gözdesi artık 'standart paket' oldu. 

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Araba satışlarında yeni dönem başladı! Fark 200 bin lirayı buldu

Son aylarda boş pakete ilgi arttı, vatandaşlar boş paket alıp ufak masraflarla doldurmaya çalışıyor.

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