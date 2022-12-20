Araba satışlarında yeni dönem başladı! Fark 200 bin lirayı buldu

Araç sahiplerini kararsız bırakan 'standart peket mi yoksa yüksek paket mi?' sorusunun yanıtı oluyordu, araç fiyatlarının yükselmesiyle tüketicinin tercihi de netleşmiş oldu. Bir anlamda da 'boş araba' dönemi başlamış oldu. Galericilere göre bazılarının takıntısı olan 'full paket dönemi de artık geride kaldı.