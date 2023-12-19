Araba almak isteyenler dikkat! Sıfır araçlar liste fiyatının altına düştü
Yıl ortasında liste fiyatının üstünde satılan sıfır araçlarda, yıl sonunda rüzgâr adeta tam tersine döndü. Stoklarını bitirmeyi amaçlayan otomobil firmaları, sıfır araçlarda yüksek oranlarda indirimler uygulamaya başladı.
Sıfır otomobil fiyatları liste rakamlarının altına düştü. Stoklarını bitirmeyi planlayan otomobil firmaları yüksek oranda indirim yapmaya başladı.
Sıfır otomobil sektöründeki indirimleri değerlendiren İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkan Yardımcısı Hasan Görkem Konu, "Ticaret Bakanlığımızın 6 ay 6 bin kilometreyle ilgili almış olduğu karardan sonra binicilerin sıfır araç satamaması, üç araçtan fazla satamaması kararı süreci tetikledi.
Aynı zamanda bu karardan sonra otomotiv yatırım aracı olmaktan çıktı. Vatandaş, yatırım amaçlı özellikle sıfır araç alımını durdurdu. Distribütörlerin de son dönemlerde elinde stok birikmiş oldu. Ve bu stokları eritmek için ciddi kampanyalar yapıldı. Şu an yüzde 20-25 oranlarında indirimlere gidilmiş oldu. Dolayısıyla bu hem sıfır araçta hem de ikinci elde fiyatların düşmesine sebep oldu" dedi.
Yıl ortasında liste fiyatının çok üstünde satılan araçlar yıl sonunun gelmesiyle birlikte yüzde 25 oranında indirimler ile liste fiyatının altında satılmaya başlandı.