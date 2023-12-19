Araba almak isteyenler dikkat! Sıfır araçlar liste fiyatının altına düştü

Aynı zamanda bu karardan sonra otomotiv yatırım aracı olmaktan çıktı. Vatandaş, yatırım amaçlı özellikle sıfır araç alımını durdurdu. Distribütörlerin de son dönemlerde elinde stok birikmiş oldu. Ve bu stokları eritmek için ciddi kampanyalar yapıldı. Şu an yüzde 20-25 oranlarında indirimlere gidilmiş oldu. Dolayısıyla bu hem sıfır araçta hem de ikinci elde fiyatların düşmesine sebep oldu" dedi.