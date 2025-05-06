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Araba alacaklar bu listeye göz atmalı! İşte marka marka güncel fiyatlar...

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Araba alacaklar bu listeye göz atmalı! İşte marka marka güncel fiyatlar...

Türkiye'de otomobil satışları tarihin en iyi nisan ayını geçirirken, bazı markalar fiyatlarda indirime gitti.

Araba alacaklar bu listeye göz atmalı! İşte marka marka güncel fiyatlar...

Sıfır araba almak isteyenler markaların kampanyalarını yakından takip ediyor. 

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Araba alacaklar bu listeye göz atmalı! İşte marka marka güncel fiyatlar...

İşte, Mayıs ayı itibarıyla markaların model model sıfır otomobil fiyatları.

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Araba alacaklar bu listeye göz atmalı! İşte marka marka güncel fiyatlar...

FIAT

 

Egea Sedan- 1.104.900 - 1.765.900 TL

 

Egea Cross- 1.219.900 - 1.649.900 TL

 FIAT 600- 1.619.900 - 1.719.900 TL

 FİAT 500e- 1.285.900 - 1.375.900 TL

 Topolino- 510.900 - 545.900 TL

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Araba alacaklar bu listeye göz atmalı! İşte marka marka güncel fiyatlar...

RENAULT

 Clio- 1.419.000 - 1.529.000 TL

 Yeni Captur- 1.840.000 - 1.965.000 TL

 Yeni Duster- 1.647.000 - 2.084.000 TL

 Megane E-Tech- 1.651.000 - 1.781.000 TL

 Megane Sedan- 1.837.000 - 2.062.000 TL

 Austral- 2.253.000 - 2.692.000 TL

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