Araba alacaklar bu listeye göz atmalı! İşte marka marka güncel fiyatlar...
Türkiye'de otomobil satışları tarihin en iyi nisan ayını geçirirken, bazı markalar fiyatlarda indirime gitti.
Sıfır araba almak isteyenler markaların kampanyalarını yakından takip ediyor.
İşte, Mayıs ayı itibarıyla markaların model model sıfır otomobil fiyatları.
FIAT
Egea Sedan- 1.104.900 - 1.765.900 TL
Egea Cross- 1.219.900 - 1.649.900 TL
FIAT 600- 1.619.900 - 1.719.900 TL
FİAT 500e- 1.285.900 - 1.375.900 TL
Topolino- 510.900 - 545.900 TL
RENAULT
Clio- 1.419.000 - 1.529.000 TL
Yeni Captur- 1.840.000 - 1.965.000 TL
Yeni Duster- 1.647.000 - 2.084.000 TL
Megane E-Tech- 1.651.000 - 1.781.000 TL
Megane Sedan- 1.837.000 - 2.062.000 TL
Austral- 2.253.000 - 2.692.000 TL