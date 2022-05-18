Aptal, saygısız, şuursuz! Mustafa Topaloğlu Demet Akalın'a fena patladı: Kocası beni arayıp...
Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın Aleyna Tilki'yi hedef aldığı paylaşımındaki sözleriyle ilgili Mustafa Topaloğlu'nda olay açıklama geldi.
Yıllar sonra şampiyon olarak 38 yıllık hasrete son veren Trabzonspor, taraftarların Demet Akalın'ın "Kulüp" parçasıyla eğlenmesi Türkiye'de büyük yankı uyandırırken FİFA resmi Twitter hesabından bu görüntüleri tüm dünyayla paylaşmıştı.
Kutlamalarda şarkıları çalınan Demet Akalın ise Bir süredir araları açık olan Aleyna Tilki ile dünya starı polemiğine girmişti.
Akalın, "Dünya starlığını şampiyonlukta şarkı çalması zannedenler Spotify Global'deki ilk İngilizce röportajımı izleyebilir" diyen Tilki'ye karşılık vererek "Senin tek rakibin Mustafa Topaloğlu" demişti.
Akalın’ın sözlerine sinirlenen Mustafa Topaloğlu, Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuşarak demediğini bırakmadı.