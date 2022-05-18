BIST 2.401
DOLAR 15,95
EURO 16,78
ALTIN 933,33

Aptal, saygısız, şuursuz! Mustafa Topaloğlu Demet Akalın'a fena patladı: Kocası beni arayıp...

Aptal, saygısız, şuursuz! Mustafa Topaloğlu Demet Akalın'a fena patladı: Kocası beni arayıp...

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın Aleyna Tilki'yi hedef aldığı paylaşımındaki sözleriyle ilgili Mustafa Topaloğlu'nda olay açıklama geldi.

Aptal, saygısız, şuursuz! Mustafa Topaloğlu Demet Akalın'a fena patladı: Kocası beni arayıp...

Yıllar sonra şampiyon olarak 38 yıllık hasrete son veren Trabzonspor, taraftarların Demet Akalın'ın "Kulüp" parçasıyla eğlenmesi Türkiye'de büyük yankı uyandırırken FİFA resmi Twitter hesabından bu görüntüleri tüm dünyayla paylaşmıştı.

113
Aptal, saygısız, şuursuz! Mustafa Topaloğlu Demet Akalın'a fena patladı: Kocası beni arayıp...

Kutlamalarda şarkıları çalınan Demet Akalın ise Bir süredir araları açık olan Aleyna Tilki ile dünya starı polemiğine girmişti. 

213
Aptal, saygısız, şuursuz! Mustafa Topaloğlu Demet Akalın'a fena patladı: Kocası beni arayıp...

Akalın, "Dünya starlığını şampiyonlukta şarkı çalması zannedenler Spotify Global'deki ilk İngilizce röportajımı izleyebilir" diyen Tilki'ye karşılık vererek "Senin tek rakibin Mustafa Topaloğlu" demişti.

313
Aptal, saygısız, şuursuz! Mustafa Topaloğlu Demet Akalın'a fena patladı: Kocası beni arayıp...

Akalın’ın sözlerine sinirlenen Mustafa Topaloğlu, Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuşarak demediğini bırakmadı. 

413