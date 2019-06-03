Apple'ın yeni Mac Pro'su dudak uçuklatan fiyata İşte yeni Mac Pro'nun fiyatı ve özellikleri
Merakla bekleniyordu. Apple geliştiriciler için gerçekleştirdiği yeni etkinlikte sadece yazılımları ile değil, yeni bir donanım ile de adından bahsettirmeyi başardı ve yeni Mac Pro'yu tanıttı.
Apple WWDC 2019'da sadece yazılım güncellemeri ile değil duyurduğu yeni donanım yeni Mac Pro ile de gündeme geldi.
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Yeni Mac Pro, profesyoneller düşülerek tasarlanmış özel bir Apple ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Tasarımında önceki Mac Pro'ya nazaran ciddi değişikliklere gidilmiş.
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Daha önce yuvarlak olarak tasarlanan Mac Pro'nun aksine karşımıza Tower yani kule tipi olarak andığımız klasik kişisel bilgisayar tasarımı ile karşımıza çıkan bir model var.
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Mac Pro'nun teknik özellikleri
Yeni Mac Pro 28 çekirdekli Intel Xeon işlemciye sahip olabiliyor. Bununla birlikte 1.5 TB'a kadar RAM desteği de sağlayabiliyor. Bunun için tam 12 adet slot Mac Pro'da mevcut.
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