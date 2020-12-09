Apple'ın yeni kulaklığı AirPods Max fiyatıyla dudak uçuklattı! İşte Türkiye satış tarihi
Dünyanın en büyük teknolojik cihaz üreticisi Apple ''AirPods Max'' ismini verdiği ilk kulak üstü kulaklığını tanıttı. Yüksek fiyatıyla dikkat çeken kulaklık 15 Aralık'ta Türkiye'de satışa çıkacak.
Apple son aylarda hakkında onca sızıntı ve söylenti çıkan ilk kulak üstü kulaklık modeli AirPods Max’i görücüye çıkardı.
Fiyatı ile bir anda sosyal medyanın gündemine oturan AirPods Max 5 bin 699 TL fiyat etiketi ile 15 Aralık'ta Türkiye'de satışa sunulacak.
Uzay grisi, gümüş, yeşil, gök mavisi ve pembe renk seçenekleri ile gelen model aktif gürültü engelleme, adaptif ekolayzır, dinamik kafa izleme özellikli uzamsal ses, Aktif Gürültü Engelleme ile Şeffaf Mod arasında geçiş gibi özelliklere ev sahipliği yapıyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, kulaklık tek şarj ile 20 saate kadar müzik dinleme ve sesli görüşme imkanı sağlıyor.