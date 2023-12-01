Apple’dan Türkiye fiyatlarına zam! İşte zamlı iPhone fiyatları
Apple’dan son dakika zam kararı: Apple, iPhone’lar başta olmak üzere, Türkiye'de sattığı birçok ürünün fiyatına zam yaptı. Teknoloji devinin yaptığı zammı online mağazasına yansıttığı görüldü. Yapılan zam ile iPhone'ların fiyatları da yükseldi. İşte Apple'ın son Türkiye zammı sonrası ürünlerin yeni fiyatları!
Apple'dan Türkiye fiyatlarına zam geldi. Zamlı fiyatların Apple’ın online mağazasına yansıtıldığı görüldü.
Türkiye fiyatları yükseldi
Apple Türkiye’nin resmi internet sitesinde görüldüğü kadarıyla, çok sayıda ürünün fiyatında artışa gidildi. Eylül ayında tanıtılan yeni iPhone 15'in de fiyatının yükseldiği görüldü.
İşte iPHONE 15'in eski ve yeni fiyatları
iPhone 15 128 GB - eski fiyatı: 49.999 TL / yeni fiyatı: 53.999 TL
iPhone 15 256 GB - eski fiyatı: 53.999 TL / yeni fiyatı: 58.499 TL
iPhone 15 512 GB - eski fiyatı: 61.999 TL / yeni fiyatı: 66.999 TL
iPhone 15 Plus 128 GB - eski fiyatı: 56.999 TL / yeni fiyatı: 61.999 TL
iPhone 15 Plus 256 GB - eski fiyatı: 60.999 TL / yeni fiyatı: 66.499 TL
iPhone 15 Plus 512 GB - eski fiyatı: 68.999 TL / yeni fiyatı: 74.999 TL