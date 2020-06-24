Apple'dan iOS 14 ile gelen yeni özellikler neler? Güncelleme geldi
ABD merkezli teknoloji devi Apple yeni işletim sistemi iOS 14’ü görücüye çıkardı. Peki iOS14 ile gelen yeni özellikler neler? İOS 14 hangi iPhone modellerinde kullanılabilecek? İşte iOS 14 güncellemesi hakkında bilmeniz gereken her şey...
iOS 14 ile App Library (uygulama kütüphanesi) özelliğini getiren Apple kullanıcılarının uygulamalarını otomatik olarak kategorilere ayırmasının önünü açtı.
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iOS 14 ile gelen bir başka yenilik olan Widgets özelliği ile kullanıcılar ana ekranı Widget Gallery’deki Hava Durumu gibi uygulamalarla diledikleri şekilde ve diledikleri boyutlarda özelleştirebilecek.
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Daha önce Android’de gördüğümüz Picture in Picture özelliği ile iPhone kullanıcıları herhangi bir videoyu ekranın istenilen yerine taşıyabilecek, video ekranda oynarken Mesajlar, Notlar veya diğer uygulamalara dönebilecek.
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Apple Haritalar ve dijital asistan Siri’de güncellemeler yapan Apple, iOS 14 ile çevrimdışı çalışan çeviri özelliğini de kullanıma sundu.
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