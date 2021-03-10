Apple'dan haber sızdı: İşte tanıtılması beklenen ürünler
Teknoloji devi Apple'ın 2021 yılındaki etkinliğine ilişkin tarih sızdı. Apple'a yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre yeni yılın ilk etkinliği 23 Mart'ta yapılacak. Apple etkinlikte AirTags'le birlikte yeni iPad ve yeni AirPods modellerini tanıtacak.
Apple'ın tanıtım etkinlikleri her daim merak uyandırıyor. Şirket henüz 2021 yılında yapılacak ilk etkinliğin tarihini resmi olarak paylaşmadı. Ancak Apple'a yakın kaynaklar sızıntıları yazmaya başladı.
Macrumors'da yer alan bilgilere göre Apple'ın 2021'deki ilk etkinliğinin tarihi 23 Mart Salı günü.
Corona virüs gölgesinde yapılması beklenen bu etkinlikte teknoloji devinin yeni ürünlerini tanıtması bekleniyor.
Apple'ın etkinlikte tanıtacağı ürünler arasında takip cihazı AirTags, yeni iPad modelleri ve geliştirilmiş yeni AirPods'un olduğu iddialar arasında.