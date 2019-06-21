Apple'dan dehşete düşüren tehlike! Yangın riski nedeniyle o modeller geri çağrıldı

Sizinki de çağrıldı mı?: Şirket, söz konusu model bilgisayarlar sahiplerinin, cihazlarının geri çağırma kapsamında olup olmadığını öğrenmek için seri numaralarını girerek kontrol edebilecekleri bir arama bölmesini destek sayfasındaki mesajın altına ekledi.