Apple'dan dehşete düşüren tehlike! Yangın riski nedeniyle o modeller geri çağrıldı
Şu sıralar iPhone modellerine getireceği iOS 13 işletim sistemi ile uğraşan Apple, Eylül 2015 ile Şubat 2017 arasında üretilen MacBook Pro'ların bir bölümünü geri çağırdı.
Geçtiğimiz ay yeni masaüstü modeli Mac Pro'yu duyuran Apple, 6000 bin dolarlık fiyat etiketi nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı. Fiyatları son dönemde uçuk rakamlara çıkan ve çeşitli güvenlik açıklarıyla gündeme gelen Apple, son olarak bazı MacBook pro modellerini geri çağırma kararı aldı.
ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın internet ürün destek sayfasında yayımlanan açıklamasına göre Eylül 2015 ile Şubat 2017 arasında üretilen "15 inç Retina ekranlı Macbook Pro" model dizüstü bilgisayarlardan bazıları "bataryalarındaki aşırı ısınmanın yol açtığı yangın riski nedeniyle" geri çağrıldı.
Sizinki de çağrıldı mı?: Şirket, söz konusu model bilgisayarlar sahiplerinin, cihazlarının geri çağırma kapsamında olup olmadığını öğrenmek için seri numaralarını girerek kontrol edebilecekleri bir arama bölmesini destek sayfasındaki mesajın altına ekledi.
Nereye götürülecek?: Geri çağrılan cihazlara sahip olanların, bilgisayarlarının bataryalarını değiştirmek üzere şirketin lisanslı satıcılarına, teknik servis sağlayıcılarına veya doğrudan teknik yardım birimine başvurmaları gerekiyor.