Apple’dan 10 gün sonra bir zam daha! 14 Pro Max ne kadar oldu en ucuz iPhone fiyatı 24 bin 999 TL

Apple, son zammını 1 Temmuz’da yapmıştı. Son zamla birlikte Apple'ın en pahalı telefonu olan iPhone 14 Pro Max'in 1 TB hafızalı modeli 76 bin 499 TL'den 85 bin 999 TL'ye çıkmıştı. Apple'ın ‘en ucuz telefonu' ise 24 bin 999 TL ile iPhone SE'nin 64 GB hafızalı modeli olmuştu.