Apple'a kullanıcısından büyük şok! 1 trilyon dolarlık dava
Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan bir iPhone kullanıcısı Apple’a 1 trilyon dolarlık tazminat davası açtı.
ABD merkezli teknoloji şirketi ilginç bir dava haberi ile gündemde. ABD’de yaşayan bir iPhone kullanıcısı Apple’ın bugüne kadar karşı karşıya kaldığı en yüksek tazminat bedellerinden birine ev sahipliği yapan bir dava açtı.
New York Post’ta yer alan habere göre, 2018 yılında yaşanan bir olay için Apple’a 1 trilyon dolarlık tazminat davası açtı.
Yaşanan bir arıza sonucu cihazını Apple Store’a götürdüğünü belirten Terrell Parker mahkemeye yaptığı başvuru dilekçesinde “Telefonum, eski bir iPhone modeli ile değiştirildi. Bu modelde şifreleri sıfırlamak ve uygulamaları yeniden indirmek zorunda kaldım” ifadelerine yer verdi.
Parker’ın telefonuna yanlışlıkla henüz herkese açık olmayan bir iOS sürümünün kurulmuş ve bu sürümün daha sonra Apple çalışanları tarafından silinmiş olabileceği belirtiliyor.