Apple zam yaptı Türkiye rekoru kırıldı! İphone 14 Pro Max'in yeni fiyatı dudak uçuklattı
Teknoloji devi Apple, Türkiye’deki ürünlerine ciddi bir zam daha yaptı. Firma 2023’ün ikinci zammıyla fiyatları daha da artırdı. Yüzde 10'a yakın bir zammın ardından en düşük iPhone 14 fiyatı, 35.999 TL; en yüksek iPhone 14 Pro Max fiyatı ise 63.999 TL oldu. İşte yapılan zamlardan sonra Apple ürünlerinin Türkiye'deki güncel fiyat listesi haberimizde...
Apple Türkiye, geçtiğimiz ocak ayında iPhone 14 ailesine zam yapmıştı. Bu zamla birlikte en düşük iPhone 14 fiyatı 32.999 TL olmuştu.
Apple, Türkiye’deki ürünlerine %10’a varan zamlar yaptı. Bugün gündeme düşen sıcak gelişmelere göre Apple tarafından zam haberi resmen geldi. Buna göre ise telefon fiyatları bir anda fırladı.
Teknoloji devi markaları arasında yer alan Apple, ülke geneli ürünlerine ciddi zam yaptı. Firma 2023 yılı ikinci zammı ile birlikte fiyatları yükseltti.
EN DÜŞÜK İPHONE 14 FİYATI: 35.999 TL
Ocak ayında 128 GB'lık iPhone 14'ün fiyatı 30.999 TL'den 32.999 TL'ye yükselmişti. Şimdi ise en düşük iPhone 14 fiyatı 35.999 TL oldu.