Apple yeni bombasını tanıttı! Apple Watch 6 Türkiye fiyatı belli oldu
Apple, uzun bir aradan sonra bu akşam büyük bir etkinlik düzenledi. 'Time Flies' başlıklı etkinlikte kandaki oksijeni ölçen Watch 6 tanıldı.
Apple, yeni ürünlerini tanıttı; Türkiye fiyatları dahi belli oldu.
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Tanıtılan ilk ürün ise Apple Watch 6 Serisi oldu. Kandaki oksijen değerini de ölçebilecek olan saat, Apple Watch serisinde bir ilki başarıyor.
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Apple Watch Series 6'da Apple'ın geliştirdiği S6 işlemci yer alıyor.
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Bu işlemci iPhone 11 serisinde bulunan Apple A13 Bionic'i temel alıyor.
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