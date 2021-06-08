Apple, WWDC 2021'de iOS 15'i tanıttı: iPhone'larda değişiklikler belli oldu
WWDC 2021'de birçok yeniliği tanıtan Apple, iOS 15'e gelecek bir dizi özelliği de ilk kez gösterdi. iOS 15'e gelecek güncellemeler belli olurken sisteme dahil olacak iPhone modelleri de netleşti. İşte tüm detaylar...
Apple'ın merakla beklenen Worldwide Developers Conference (Dünya Geliştiriciler Konferansı, WWDC 2021) dün yapıldı.
Etkinlik corona virüs nedeniyle geçen yıl da olduğu gibi 2021'de de internetten düzenlendi. Apple'ın bu etkinlikteki en büyük bombası iOS 15 oldu.
Apple'ın yazılım mühendisliği bölümünün başkan yardımcısı Craig Federighi, iOS 15'teki yenilikleri aktardı.
Facetime değişiyor
Apple geçen sonbaharda duyurduğu uzaysal ses sistemi (spatial audio) yeni iOS 15'le birlikte Facetime'a geliyor. Apple'ın görüntülü konuşma platformu Facetime'da etkileşimin gerçekliği artırılacak.