Apple ve Google corona virüse karşı ortak uygulama geliştirme kararı aldılar!
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı ABD merkezli teknoloji devleri harekete geçten Apple ve Google koronavirüs bulaşanların tespiti için ortak uygulama geliştiriyor.
Apple ve Google, corona virüs (COVID-19) salgınına karşı mücadele kapsamında ortak bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. The Verge'de yer alan habere göre, iki teknoloji şirketi virüs bulaşan biriyle temasa geçip geçmediğinizi tespit edebileceğiniz yeni, ortak bir uygulama geliştiriyor.
Aynı habere göre, girişim öncelikli olarak akıllı telefonlara yüklü olan temas-takip uygulamalarının (contact-tracing apps) işleyişine destek sağlamayı hedefliyor.
Söz konusu uygulama akıllı telefon kullanıcısının Bluetooth teknolojisiyle 'corona virüs kapacak kadar uzun süre kiminle temas ettiğini, kime yaklaştığını' inceleyecek.
Eğer temasta olunan kişilerden biri Covid-19 hastası ise, kullanıcının akıllı telefonuna bir uyarı mesajı gidecek ve kullanıcı konu hakkında bilgilendirilecek.