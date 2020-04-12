Apple ve Google corona virüse karşı ortak uygulama geliştirme kararı aldılar!

Apple ve Google, corona virüs (COVID-19) salgınına karşı mücadele kapsamında ortak bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. The Verge'de yer alan habere göre, iki teknoloji şirketi virüs bulaşan biriyle temasa geçip geçmediğinizi tespit edebileceğiniz yeni, ortak bir uygulama geliştiriyor.