Apple ve Amazon bilançolarını açıkladı! Dudak uçuklatan rakam...
Apple, 2025 mali yılının ikinci çeyreğinde gelirini yüzde 5 artırarak 95,4 milyar dolara çıkardı, iPhone, Mac ve iPad satışları da yükselirken, net kâr 24,8 milyar dolar oldu. Amazon ise yılın ilk çeyreğinde satışlarını yüzde 9 artırarak 155,7 milyar dolara ulaştırdı, 17,1 milyar dolarlık kârıyla beklentileri aştı.
Mali takviminde 29 Mart'ta biten üç aylık dönemi 2025 mali yılının ikinci çeyreği olarak kabul eden Apple, bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin geliri bu dönemde yıllık yüzde 5 artışla 95,4 milyar dolara yükseldi. Apple, geçen yılın aynı döneminde 90,8 milyar dolar gelir elde etmişti.
Şirketin net karı da aynı dönemde 24,8 milyar dolar olarak kaydedildi. Firma, geçen yılın aynı döneminde 23,6 milyar dolar net kar açıklamıştı.
Apple'ın hisse başına karı da söz konusu dönemde 1,53 dolardan 1,65 dolara yükseldi. Şirketin geliri ve net karı bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
İPHONE SATIŞLARI ARTTI
Söz konusu dönemde Apple'ın iPhone, Mac ve iPad satışlarında artış kaydedildi. iPhone satışlarının tutarı, 29 Mart'ta biten üç aylık dönemde yıllık yaklaşık yüzde 2 artışla 46,8 milyar dolara yükseldi.