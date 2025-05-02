Apple ve Amazon bilançolarını açıkladı! Dudak uçuklatan rakam...

Mali takviminde 29 Mart'ta biten üç aylık dönemi 2025 mali yılının ikinci çeyreği olarak kabul eden Apple, bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin geliri bu dönemde yıllık yüzde 5 artışla 95,4 milyar dolara yükseldi. Apple, geçen yılın aynı döneminde 90,8 milyar dolar gelir elde etmişti.