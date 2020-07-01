Apple Türkiye'den zam kararı! İşte zamlı iPhone fiyatları

Apple, Türkiye fiyatlarına zam yaptı. Amerika merkezli şirket 1 Temmuz 2020 tarihi ile İPhone modellerinin fiyatlarını yüzde 10's varan oranlarda artırdı. Zam sonrası en pahalı iPhone'un fiyatı 16 bin 249 TL oldu. Bugün itibari ile zamlı iPhone fiyatları şöyle...