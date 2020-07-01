Apple Türkiye'den zam kararı! İşte zamlı iPhone fiyatları
AMERİKA merkezli teknoloji devi Apple Türkiye'de sattığı iPhone modellerine 1 Temmuz itibariyle zam yaptı. İşte zam sonrası iPhone'ların Türkiye fiyatları...
Apple, Türkiye fiyatlarına zam yaptı. Amerika merkezli şirket 1 Temmuz 2020 tarihi ile İPhone modellerinin fiyatlarını yüzde 10's varan oranlarda artırdı. Zam sonrası en pahalı iPhone'un fiyatı 16 bin 249 TL oldu. Bugün itibari ile zamlı iPhone fiyatları şöyle...
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iPhone 11 Pro Max başlangıç fiyatı 11.999 TL'den 13.199 TL'ye çıktı
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iPhone 11 Pro başlangıç fiyatı 10.999 TL'den 11.999 TL'ye çıktı
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iPhone 11 başlangıç fiyatı 7.299 TL'den 7.999 TL'ye çıktı
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