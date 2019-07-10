Apple sevilen modelin fişini çekti! Resmi satışını sitesinden kaldırdı
Son zamanlarda hisselerinde düşüş yaşanan ve kullanıcılarının güvenini kaybeden Apple, 12 inç'lik ekrana sahip olan 2015 yılında satışa sunduğu MacBook modelini internet mağazasından kaldırdı.
Işıksız Apple logosunun kullanıldığı ilk MacBook modeli olan cihaz, aynı zamanda Apple'ın geliştirdiği en ince ve hafif bilgisayar olma özelliği taşıyordu.
Core-M işlemciden güç alsa da pek çok kullanıcı için yeterli gücü sağlamadığı gerekçesiyle eleştirilen cihazda örneğin YouTube'da 4K çözünürlüğünde videoları rahatça izlenemiyordu.
Yeni MacBook Air: Apple, yeni MacBook Air’i MacBook’un varisi olarak değerlendiriyor. Yeni Air, 12 inçlik MacBook kadar ince ve hafif olmasa da çok daha daha güçlü bir cihaz.
2020 yılında satışa sunulacak: Apple, bu serinin üzerine 16 inç ekran büyüklüğüne sahip yeni bir MacBook Pro geliştiriyor. 2020 yılında satışa sunulması planlanan yeni MacBook Pro modeli, tasarımsal olarak önemli yenilikleri beraberinde getirecek.